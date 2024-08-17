На «Госуслугах» появились сервисы для пострадавших жителей Курской области

Минцифры: «Госуслуги» запустили сбор информации от жителей Курской области

Фото: РИА «Новости»

Жители Курской области смогут обратиться в оперштаб, сообщить об отъезде и найти родственников через сайт «Госуслуги». Минцифры объявило о запуске новых сервисов.

На сайте и в приложении открылся сбор информации от пострадавших жителей Курской области в адрес регионального оперштаба. Они смогут сообщить о готовности к выезду или, если уехали самостоятельно, оповестить об этом власти, а также на основе этих данных узнать о местонахождении родственников.

На «Госуслугах» можно оставить заявку на предметы первой необходимости, лекарства, транспортировку и размещение. Кроме того, жители приграничного региона получили возможность в электронном виде оформить компенсации.

В Курской области из-за нападения украинских военных и сложной оперативной обстановки приостановили начисление платы за ЖКУ. Власти допустили, что с 1 сентября школьников переведут на дистанционное обучение.

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