Три пункта сбора гумпомощи для жителей Курска открылись в Красногорске

Три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали в Красногорске. Собранный груз отправят жителям пострадавшего региона.

Активисты Московской области и неравнодушные жители могут принести помощь в любой пункт сбора.

«Помочь можно нескоропортящимися продуктами, средствами личной гигиены, постельными принадлежностями, одеждой и обувью, но только новой или прошедшей обработку в химчистке, одноразовой посудой и электрическими приборами», — сказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.

Общественники и депутаты присоединились к сбору помощи. Представители организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» доставили 420 килограммов продуктов: крупы, сладости и макароны. Волонтеры упакуют их и отправят нуждающимся.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».