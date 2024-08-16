Пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Белгородской области повысили выплаты

Введенный в Белгородской области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня увеличил размер поддержки жителям, пострадавшим от атак со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что размер единовременной выплаты увеличился до 15 тысячи рублей, за частичную потерю имущества первой необходимости — до 75 тысяч рублей.

Также впервые вводится выплата в 300 тысяч рублей за легкое ранение. За травмы средней или тяжелой степени тяжести, полученные в ходе обстрела украинских боевиков, сумму увеличили до 600 тысяч рублей.

Семьи погибших мирных жителей получат по три миллиона рублей.

Кроме того, власти Белгородской области компенсируют аренду жилья, чьи дома разрушили прилетевшие беспилотники или снаряды. Сумма составит от 20 тысяч рублей в месяц до 40 тысяч — для многодетных семей. Восстановление и строительство поврежденных или уничтоженных домов, а также выплаты за поврежденный транспорт регион взял на себя.

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня начал действовать в Белгородской области с минувшего четверга, 15 августа. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил, что такое решение приняла комиссия МЧС. В пресс-службе ведомства пояснили, что регион не может в одиночку справиться с помощью пострадавшим жителям из-за усиления атак со стороны Украины.