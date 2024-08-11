В Курской области приостановят начисление платы за ЖКХ

В некоторых районах Курской области с августа приостановят начисления за ЖКХ. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области.

«В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона», — написали в публикации администрации.

Речь идет о Беловском, Суджанском, Кореневском, Хомутовском, Рыльском, Большесолдатском, Глушковском и Льговском районах. Также решение оперштаба распространяется на город Львов.

ВСУ утром 6 августа попытались захватить территории Суджанского района Курской области. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил лидеру Владимиру Путину, что российские военные остановили продвижение украинской армии.

Как отметил немецкий журналист Юлиан Репке, после атаки на Курскую область Украине придется не тешить себя ложными надеждами и отступить. Публицист заявил о непонимании финальной стратегии ВСУ.