В Курской области задумались о переводе школ на дистант

Карамышев: в Курской области с 1 сентября могут ввести дистанционное обучение

Власти Курской области обсуждают возможное дистанционное обучение в регионе. Меры могут ввести с 1 сентября, заявил врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев в эфире «Соловьев Live» .

«В ближайшее время мы будем выносить на оперативный штаб принятие решения о ведении с 1 сентября дистанционного обучения», — сказал он.

По словам Кармышева, тревоги и сообщения о ракетной опасности объявляют в Курской области до 15 раз в день и «сложно сказать, куда полетит ракета».

По последним данным, на территории девяти муниципалитетов региона повреждения получили более 40 объектов образования, добавил врио заместителя губернатора.

Ранее стало известно, что кабмин направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим от боевых действий в Курской области. На «Госуслугах» уже открыли прием заявлений на выплаты.