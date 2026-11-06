Москвичам рассказали о погоде 6 ноября

В Москве 6 ноября будет облачная погода и температура до +3 градусов

В пятницу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура до +3 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы воздух в городе прогреется от +1 до +3 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров могут упасть до -3 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, а атмосферное давление ожидается на уровне около 744 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье 6 ноября столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, возможна гололедица. В предстоящую ночь температура может упасть до -6 градусов.

Ночь на 5 ноября вошла в пятерку самых холодных в Москве за осень. Столбики термометров опустились до нуля градусов. Холоднее всего было в Новой Москве и Тушино, где температура составила -0,6 и -0,5 соответственно.