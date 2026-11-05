Синоптик Позднякова пообещала потепление в Москве и Подмосковье

Волна относительно теплой погоды без осадков придет в Московский регион в начале следующей недели. Об этом сайту «Ридус» сообщила метеоролог, главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, благодаря антициклону и южным воздушным потокам температура воздуха окажется чуть выше климатической нормы. В дневные часы ожидается +2…+7 градусов, в ночные — −2…−3 градуса.

Потеплению будут предшествовать холодные выходные. Самым холодным днем станет 7 ноября: ночью в Москве прогнозируют −1…−2 градуса, по региону — от −1 до −6 градусов. Днем в столице температура составит +1…+3 градуса, по области — +1…+6 градусов. В субботу и воскресенье местами пройдут небольшие осадки в виде снега, возможна гололедица.