Количество уничтоженных в Брянской области БПЛА увеличилось до 59

В Брянской области военные отразили массированную атаку беспилотниками. Они уничтожили 59 украинских дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны России перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

Богомаз сообщил, что разрушений удалось избежать. Медпомощь никому не потребовалась. Губернатор поблагодарил военных за проделанную работу.

Ранее он сообщал о 21 сбитом беспилотнике. Незадолго до полуночи военные уничтожили еще три дрона.

Система ПВО сработала в Подмосковье. Летевшие к столице дроны сбили в Раменском, Люберцах и Подольске. По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, военные подавили беспилотники в Липецкой области. Их засекли в трех муниципальных образованиях.