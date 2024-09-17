Минобороны показало на видео освобождение Снагости под Курском

«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Снагость и на его подступах», — уточнили в оборонном ведомстве.

Используя эффект неожиданности, десантники с нескольких направлений пошли на штурм села. Они двигались под прикрытием бронегруппы, состоящей из БМД-2. Операторы дроном сопровождали подразделения с воздуха. Они предупреждали об огневых позиция ВСУ и минных полях.

Ранее российские войска освободили два населенных пункта под Курском — Успеновку и Борки. Бойцы также не допустили новых прорывов противника на этом направлении. После бойцы закрепились в Борках, предварительно зачистив село. До этого группа «Север» за сутки освободила 10 населенных пунктов Курской области и отразила несколько атак противника.