ВСУ в пасхальное перемирие ударили по Донецку

ТАСС сообщил об атаке ВСУ на Донецк в перемирие

Вооруженные силы Украины ударили по Донецку в период пасхального перемирия. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Прилет зафиксировали в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе города.

«В районе Элеваторной [улицы] прилет. Уточняются подробности, из чего били», — заявил собеседник агентства.

На отдельных участках линии боестолкновения украинские военные решили соблюдать режим прекращения огня по собственной инициативе. Бойцы не атакуют первыми, если российская сторона тоже соблюдает молчание. Затишье позволило украинцам пополнить запасы, вывезти раненых и провести ротации.

Российский лидер Владимир Путин распорядился приостановить бои до 00:00 21 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал действовать зеркально.