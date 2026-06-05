Минобороны от имени бойцов ответило Путину на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин обратился к военным на пленарной сессии ПМЭФ-2026, призвав продолжать борьбу. Минобороны от имени офицеров ответило в «Максе» .

Комментируя письмо президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер захотел обратиться к военнослужащим на линии боевого соприкосновения, а не к автору. Путин сказал, что вся страна смотрит на них, гордится и надеется. В конце президент произнес: «Работайте, братья!».

«Работаем», — ответила пресс-служба министерства.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД с освобожденными из украинского плена военнослужащими. Они вернулись на родину при посредничестве ОАЭ. Обмен прошел 5 июня в формате 185 российских на 185 украинских бойцов.