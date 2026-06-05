В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена ВСУ бойцами

В Московской области приземлился самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Минобороны до этого сообщило, что 5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 185 бойцов ВС России. Взамен передали 185 военнопленных ВСУ.

Военное ведомство уточнило, что возвращенные российские военнослужащие находились на территории Белоруссии. С ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Бойцам оказали медицинскую и психологическую помощь. В России они продолжат дальнейшее лечение и реабилитацию в военных госпиталях.

До этого в мае в Россию из украинского плена вернули 205 военнослужащих.