Минобороны опубликовало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Министерство обороны опубликовало видео со 103 вернувшимися из плена российскими военными. Кадры разместили в Telegram-канале ведомства.

Один из военнослужащих заявил, что «настроение бомбовое». Он поблагодарил за освобождение.

Обмен пленными состоялся 14 сентября после долгих переговоров при посредничестве ОАЭ. Все вернувшиеся в Россию попали в плен в боях в Курской области. Взамен Украина получила столько же своих военнослужащих.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в российском плену условия содержания лучше, чем в украинских подразделениях.

В начале октября Минобороны сообщило, что командир украинской роты сдался в российский плен вместе с подчиненными на территории ДНР.