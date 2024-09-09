Условия в российском плену оказались лучше, чем в подразделениях ВСУ

Алаудинов: условия в плену ВС РФ лучше, чем в украинских подразделениях

Условия содержания военнопленных Украины в российском плену лучше, чем в подразделениях ВСУ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС .

«Наши военнопленные получают полноценное обеспечение и продуктами питания, и всем, что необходимо, и медицинскую помощь им оказывают в полной мере», — рассказал он.

До этого украинский военный, попавший в плен, признался, что руководство заставило его расстрелять российских военнопленных в Курской области. Он отметил, что сначала не хотел так поступать, но потом ему пригрозили смертью.

Ранее 58-летний пленный ВСУ Вячеслав Аржаков рассказал, как руководство бросило его под Сергеевкой на Донецком направлении. Ему пообещали, что заберут всего на один день, а в итоге оставили одного на позиции. Потом солдат решил сдаться российским войскам.