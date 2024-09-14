Из украинского плена вернулись 103 российских военнослужащих

Минобороны заявило о возвращении 103 военнослужащих из украинского плена

Из украинского плена после переговоров вернулись 103 российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Все бойцы ВС России попали в плен в Курской области. Взамен украинской стороне передали 103 солдат ВСУ.

Все освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже их доставят домой.

Минобороны отметило, что посредничество при переговорах с Украиной оказали власти ОАЭ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что условия содержания украинских военных в российском плену лучше, чем в самих подразделениях ВСУ.

Украинский пулеметчик рассказал, что его заставили расстрелять российских военнопленных в Курской области под угрозой смерти.