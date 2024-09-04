Украинский командир сдался в плен России вместе с подчиненными в ДНР

Минобороны РФ: командир роты ВСУ сдался в плен в ДНР вместе с подчиненными

Фото: Freepik

Военные мотострелкового соединения группировки войск «Центр» во время освобождения населенных пунктов в ДНР взяли в плен семерых солдат ВСУ и уничтожили украинскую военную технику. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там показали видео с рассказом командира роты с позывным Виктор. По его словам, сначала взяли четверых пленных, а потом остальных.

«Там был командир отделения и его отделение. После взятия их в плен их эвакуировали ко мне, я когда уже беседовал, на меня вышел командир взвода, говорит, еще пленных взяли», — заявил военный.

Виктор узнал, что это было управление роты: фельдшер, старшина и командир. Последний заявил об отсутствии людей, его роту «раскидали по бригадам» и оставили только восемь человек.

Ранее Минобороны сообщило, что войска России освободили села Пречистовку и Карловку в ДНР. За сутки российские военные отбили семь украинских атак и поразили боевиков в нескольких районах республики.

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