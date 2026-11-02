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    Мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские неонацисты атаковали беспилотниками Белгородскую область, в городе Шебекино пострадал мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб региона в «Максе».

    «В городе Шебекино от удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ», — уточнили в оперштабе.

    После оказания помощи пострадавшего направили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Второй FPV-дрон взорвался перед многоквартирным домом. Повреждения получили остекление и две машины. Кроме того, в Шебекинском округе украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в селе Новая Таволжанка, никто не пострадал, но выбило окна.

    Украинские FPV-дроны также атаковали жилые дома и машины в селе Гора-Подол и на хуторе Масычево Грайворонского округа, в поселке Борисовка Борисовского округа и на хуторе Барилов Ракитянского округа.

    Несколько дней назад в регионе боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи, ранения получили три медика.

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