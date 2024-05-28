МИД Польши не исключил интервенцию на Украине

Глава МИД Польши Сикорский не исключил отправку войск на Украину

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Армия Польши может присоединиться к конфликту на Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza призвал не исключать ввод войск.

«Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал он.

Министр сравнил Польшу с противотанковой миной. По мнению Сикорского, опасения о приходе к власти крайне правых в случае утраты контроля справедливы. Однако он подтвердил, что русла приграничных рек постоянно меняются, из-за чего необходимо пересмотреть границы и маршруты судоходства.

Польша и Прибалтика могут отправить войска на Украину, сообщило немецкое издание Der Spiegel. В случае успеха российской армии эти страны, по мнению журналистов, не станут дожидаться их приближения к украинской границе на Западе и сами устроят интервенцию. Политики предупредили об этом Германию, которая выступила против эскалации конфликта.

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