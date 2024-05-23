Эстония обвинила Россию в снятии буев на морской границе

Эстонские работники береговой охраны обвинили пограничные власти России в демонтаже буев на реке Нарва. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на погранслужбу страны.

«Россия за ночь вытащила 24 из 50 буев, которые были установлены на реке эстонскими властями с 13 мая», — сказано в публикации.

Буи разделяли территории двух государств. Как заявили эстонские представители, в этом году Россия оспорила предложенные страной местоположения в воде половины из 250 буев. По информации СМИ, они нужны, чтобы маленькие лодки могли плавать, не заходя в российские или эстонские воды.

В пограничной службе Эстонии обещали связаться с правительством России для решения ситуации.

Ранее Евросоюз одобрил использование замороженных активов Центробанка РФ на помощь ВСУ. Запланировали, что 90% доходов отправят на Европейский фонд мира, а 10% — на программы ЕС по поддержке Украины.