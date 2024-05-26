Прибалтика и Польша пригрозили вводом войск на Украину

Spiegel: Прибалтика и Польша готовы ввести войска на Украину при успехах ВС РФ

В странах Прибалтики заявили, что готовы ввести войска на Украину. Поводом для этого назвали серьезные успехи российских военных в зоне спецоперации, сообщило издание Spiegel.

В материале указали, что Запад оказывает поддержку ВСУ без особого энтузиазма. И поэтому при достижении Россией стратегического преимущества ситуация может резко ухудшиться.

«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, <…> они сами введут войска на Украину», — привели авторы статьи позицию прибалтийских политиков.

Об этом они заявили на конференции Леннарта Мери в Таллине, предупредив о своих планах Германию.

Журналисты отметили, что подобный шаг будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Угрозы возможной отправки войск на Украину звучали и со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Политический советник Сергей Маркелов объяснил 360.ru, что это не нужно ни Североатлантическому альянсу, ни ЕС.