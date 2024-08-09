Мэр Суджи рассказал об эвакуации в городе

В Судже идет эвакуация населения, обстановка нормальная. Об этом в комментарии RT рассказал мэр города Виталий Слащев.

«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал он.

По его словам, мобильная связь в городе сейчас неустойчивая. Работы, по его словам, еще много. Продолжаются звонки от людей, которым нужна помощь.

Боевики ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бойцы группировки «Север» вместе с сотрудниками ФСБ отбивают атаки противника на границе. Как сообщили в Минобороны, российские военные не пускают украинских солдат и их технику вглубь территории.

В регион ранее прибыл командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он сообщил, что в области нет никаких сверхъестественных событий и необратимых процессов.

Также, по информации Shot, туда прибыли батальоны добровольческого корпуса министерства обороны и бойцы группы «Вагнер». Они приступили к боям против боевиков ВСУ под Суджей.