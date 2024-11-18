Маск одним словом описал ответ России на снятие запрета по ATACMS для Украины
Маск заявил, что Россия ответит зеркально действиям США
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал снятие запрета для Украины по ударам вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X.
«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — отметил предприниматель.
О том, что власти США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS при ударах по Курской области стало известно 17 ноября. Журналисты The New York Times сообщили, что эта мера связана с якобы находящимися на этой территории северокорейскими военными.
Зампредседателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поступок правительства США — это беспрецедентный шаг, который приведет к третьей мировой войне.
При этом в команде избранного президента Америки Дональда Трампа объяснили, что до инаугурации нового лидера страну возглавляет один политик — Джо Байден. Именно он снял ограничения с Украины. Однако 20 января 2025 года новый президент вступит в должность. После этого «пересматриваться будет практически все» решения предшественника.