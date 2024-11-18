Маск одним словом описал ответ России на снятие запрета по ATACMS для Украины

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал снятие запрета для Украины по ударам вглубь России. Свое мнение он выразил в соцсети X .

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — отметил предприниматель.

О том, что власти США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS при ударах по Курской области стало известно 17 ноября. Журналисты The New York Times сообщили, что эта мера связана с якобы находящимися на этой территории северокорейскими военными.

Зампредседателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поступок правительства США — это беспрецедентный шаг, который приведет к третьей мировой войне.

При этом в команде избранного президента Америки Дональда Трампа объяснили, что до инаугурации нового лидера страну возглавляет один политик — Джо Байден. Именно он снял ограничения с Украины. Однако 20 января 2025 года новый президент вступит в должность. После этого «пересматриваться будет практически все» решения предшественника.