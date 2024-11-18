В команде Трампа высказались о решении Байдена об ударах ракетами США по России

В команде Трампа допустили отмену решения Байдена об ударах ракетами США по РФ

Избранный американский президент Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение действующего лидера Джо Байдена о разрешении Украине бить дальними ракетами ATACMS вглубь России. Об этом сообщил представитель переходной команды Трампа в беседе с ТАСС .

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сказал он.

Так собеседник журналистов ответил на вопрос, отменит ли администрация Трампа решение нынешнего лидера Штатов. Он подчеркнул, что до инаугурации нового президента есть только один глава государства — Байден.

«Решение о применении этих ракет принимал он. Но [до смены президента] осталось недолго», — заявил источник агентства.

Демократ передаст полномочия республиканцу 20 января следующего года.

Ранее зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение США на удары дальнобойными ракетами по России — это беспрецедентный шаг. По его словам, такой поступок ведет к началу третьей мировой войны.