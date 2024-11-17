«Удар страшной силы». В Совфеде высказались об ответе России на решение США по ATACMS
Джабаров: разрешение США на удары ВСУ по России стало беспрецедентным шагом
Разрешение США на удары Украиной дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России — это беспрецедентный шаг, ведущий к началу третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.
По его словам, американская сторона сделала этот шаг «руками уходящего старца», который уже в январе следующего года не будет ни за что отвечать.
«Я думаю, что ответ России будет незамедлительным», — сказал сенатор.
Джабаров подчеркнул, что у ВС РФ сильная система ПВО. Также российская сторона способна на такой ответный удар, что все центры принятия решений на Украине «могут быть снесены».
«Удар может быть страшной силы», — заявил политик.
Ранее издание The New York Times сообщило, что США позволили ВСУ бить ATACMS по Курской области из-за якобы нахождения там северокорейских военных. Как рассказали журналистам американские чиновники, это разрешение стало сигналом для КНДР.