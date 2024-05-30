Легковушка сгорела дотла при атаке Украины на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали хутор Климовое, сгорела машина

Фото: Pxhere

Украинская армия атаковала хутор Климовое в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Боевики с помощью дрона ударили рядом с полем, где проводились сельскохозяйственные работы. Припаркованная легковушка сгорела дотла.

«Также осколком пробито колесо трактора», — написал Гладков.

Никто из жителей не пострадал.

Это уже не первая атака по региону за день. Ранее две женщины пострадали из-за атаки украинского дрона в селе Зозули. Еще одного мирного жителя контузило при ударе беспилотником по селу Грузское. В хуторе Мухин из-за обстрела со стороны Украины начался пожар.

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