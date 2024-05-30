Легковушка сгорела дотла при атаке Украины на Белгородскую область

Украинская армия атаковала хутор Климовое в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Боевики с помощью дрона ударили рядом с полем, где проводились сельскохозяйственные работы. Припаркованная легковушка сгорела дотла.
«Также осколком пробито колесо трактора», — написал Гладков.
Никто из жителей не пострадал.
Это уже не первая атака по региону за день. Ранее две женщины пострадали из-за атаки украинского дрона в селе Зозули. Еще одного мирного жителя контузило при ударе беспилотником по селу Грузское. В хуторе Мухин из-за обстрела со стороны Украины начался пожар.
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