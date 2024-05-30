Мирного жителя контузило из-за атаки дрона в Белгородской области

Губернатор Гладков: БПЛА ударил по селу Грузское под Белгородом, ранило мужчину

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики утром ударили с помощью дрона-камикадзе по селу Грузское в Борисовском районе Белгородской области. В результате детонации БПЛА пострадал местный житель. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчину контузило, он получил множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины.

«Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — указал губернатор.

Гладков добавил, что всего в Борисовском районе произошло четыре взрыва. Осколки повредили местный филиал почты и сельский храм, а также задели три автомобиля, один из которых загорелся. Пожарные оперативно потушили машину, в селе продолжается обход.

Ранее из-за удара ВСУ загорелись два дома в Теткино в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что пожар возник из-за двух беспилотников, сбросивших взрывчатку.

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