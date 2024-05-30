Дом в Белгородской области загорелся после атаки украинского дрона

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. Под ударом оказался хутор Мухин в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате взрыва произошло возгорание кровли нежилого домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал», — передал глава области.
Это уже не первая атака украинских боевиков за утро. Ранее ВСУ дважды ударили дронами-камикадзе по заправке в селе Замостье. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ранения лица и ног.
Еще одного мирного жителя контузило из-за атаки дрона по селу Грузское. Пострадавший получил множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины.
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