Дом в Белгородской области загорелся после атаки украинского дрона

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. Под ударом оказался хутор Мухин в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В результате взрыва произошло возгорание кровли нежилого домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал», — передал глава области.

Это уже не первая атака украинских боевиков за утро. Ранее ВСУ дважды ударили дронами-камикадзе по заправке в селе Замостье. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ранения лица и ног.

Еще одного мирного жителя контузило из-за атаки дрона по селу Грузское. Пострадавший получил множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины.