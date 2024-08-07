Лагерь «Звонкие голоса» в Клину примет детей из Курской области

Детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» в Клину подготовили для приема 120 юных жителей Курской области. Мальчиков и девочек разместят в трех корпусах учреждения, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Ребята будут жить в комнатах по четыре человека. Для них организуют пятиразовое питание, на территории лагеря круглосуточно дежурит медперсонал.

Дети будут находиться в подмосковном лагере столько, сколько потребуется.

«С ребятами будут работать вожатые и, при необходимости, психологи», — заявил заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Министерства социального развития Максим Даев.

Для детей будут проводить различные мастер-классы, кружки, секции, экскурсионные программы и мероприятия.

Украинские боевики напали на Курскую область ранним утром 6 августа. Военные принялись бомбить города и села, пострадали и погибли мирные жители. Военные в упор расстреляли беременную женщину на глазах у мужа и ребенка.

Российская армия отбила атаку, ВСУ потеряли более 300 бойцов и 54 единицы техники. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что операция под Курском завершится разгромом украинской армии и выходом на госграницу.

МИД назвал кровавым терактом атаку ВСУ на Курскую область. Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры последствий украинской бомбежки.