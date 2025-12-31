«Курьеры» доставили подарки бойцам на передовой в зоне СВО

Военнослужащие 49-й армии группировки войск «Днепр» в Херсонской области получили новогодние подарки от близких. Груз на передовую доставили с помощью наземных робототехнических комплексов «Курьер», сообщил ТАСС .

Многофункциональная робототехническая платформа на дистанционном управлении используется военными с 2024 года. Она предназначена для ведения боя, транспортировки раненых, маскировки операций, разминирования или наоборот установки минных заграждений. На этот раз военные использовали «Курьера» для доставки посылок и писем из тыла.

«При помощи НРТК отправляем ребятам на передок посылки. Без подарка никто не останется на Новый год, без весточки из дома», — сказал рядовой с позывным Ахиллес.

Ранее на Сумском направлении военные испытали мини-ТОС, созданную на базе робота «Курьер» и пусковых установок ручных термобарических огнеметов «Шмель». Она позволила бить по блиндажам противника, расчищая путь штурмовикам.