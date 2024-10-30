«Родился и вырос на поле боя». Бойцам на СВО отправят «Курьеров»

Российским бойцам на передовой помогает наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер». Эта небольшая машина может стрелять из пулемета, минировать и перевозить раненых, при этом работает на дистанционном управлении. Как такие комплексы попадают в зону СВО, на стриме 360.ru с Региной Ореховой рассказал представитель «Кулибин-клуба» «Народного фронта» Глеб.

В зону проведения спецоперации уже отправили 50 таких роботизированных комплексов, скоро передадут еще 20, но создатели не намерены на этом останавливаться. Разработчик НРТК «Курьер» Михаил рассказал о преимуществах машины.

«Преимущество данного робота заключается в том, что он родился, вырос и продолжает расти непосредственно на поле боя. <…> Мы имеем каждодневную обратную связь от бойцов, получаем рекомендации, как лучше сделать», — поделился Михаил.

Масштабировать производство и доставлять на фронт изобретения Кулибиных помогает «Народный фронт». Представители организации поддерживают разработчиков на всех этапах — от идеи до испытаний и поставки на фронт.