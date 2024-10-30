«Родился и вырос на поле боя». Бойцам на СВО отправят «Курьеров»
Представитель НФ Глеб: НРТК «Курьер» сохранит жизни российским бойцам на СВО
Российским бойцам на передовой помогает наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер». Эта небольшая машина может стрелять из пулемета, минировать и перевозить раненых, при этом работает на дистанционном управлении. Как такие комплексы попадают в зону СВО, на стриме 360.ru с Региной Ореховой рассказал представитель «Кулибин-клуба» «Народного фронта» Глеб.
В зону проведения спецоперации уже отправили 50 таких роботизированных комплексов, скоро передадут еще 20, но создатели не намерены на этом останавливаться. Разработчик НРТК «Курьер» Михаил рассказал о преимуществах машины.
«Преимущество данного робота заключается в том, что он родился, вырос и продолжает расти непосредственно на поле боя. <…> Мы имеем каждодневную обратную связь от бойцов, получаем рекомендации, как лучше сделать», — поделился Михаил.
Масштабировать производство и доставлять на фронт изобретения Кулибиных помогает «Народный фронт». Представители организации поддерживают разработчиков на всех этапах — от идеи до испытаний и поставки на фронт.
Глеб из «Кулибин-клуба» отметил, что «Курьер» сможет обеспечить безопасность бойцов на передовой.
«Во-первых, мы масштабируем производство. Мы предоставляем полигоны для испытания данной техники. Мы знакомим ребят с другими Кулибиными, чтобы они могли взаимодействовать, обмениваться опытом. Потом отправляем данные тележки на СВО», — сообщил собеседник телеканала.
В начале августа на полигонах Подмосковья прошли испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы. Уникальные разработки «Кулибин-клуба» можно установить на автомобиль или опорный пункт для защиты от беспилотников.