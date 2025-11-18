Огненный дебют под Сумами. Как младший брат «Солнцепека» показал себя в зоне СВО
Военный эксперт Орлов: новые мини-ТОС расчистят путь штурмовикам в зоне СВО
Продвигающиеся на Сумском направлении российские войска впервые использовали новый роботизированный комплекс тяжелой огнеметной системы (ТОС). За схожесть по своей эффективности бойцы прозвали его «Солнцепек-младший», или мини-ТОС. Из чего состоит новое оружие и на каких участках фронта его используют, узнал 360.ru.
Как прошли испытания мини-ТОС
Новый роботизированный комплекс тяжелой огнеметной системы российские десантники испытали на Сумском направлении, точечно ударив по позициям украинских боевиков. Дальнобойность используемых огнеметных систем в новом вооружении составила от 600 до 1000 метров. Главная особенность комплекса — его автономность.
Оператор может находиться на расстоянии, подводя гусеничного робота через оптико-волоконный кабель к целям по координатам, получаемым с разведывательного беспилотника. Это по-настоящему уникальная синхронизация роботизированных видов вооружения.
Для ударов по позициям противника мини-ТОС использует одноразовые термобарические боеприпасы типа «Шмель» калибра 93 миллиметра.
Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» опубликовали видео, на котором показали, как на робота водрузили около 10 огнеметов. После заряда боеприпасов мини-ТОС выдвинулась для поражения цели.
Что вошло в основу новой мини-ТОС
Новая мини-ТОС состоит из робототехнического комплекса «Курьер», на котором смонтировали пусковые установки ручных термобарических огнеметов «Шмель». Об этом в беседе с 360.ru заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.
Он подчеркнул, что, в отличие от способного поражать целые районы «Солнцепека», новая мини-ТОС обеспечивает продвижение пехоты к позициям противника.
«Эта дистанционно-управляемая платформа выходит на дистанцию применения реактивных пехотных огнеметов (РПО) „Шмель“, чтобы нанести удар по блиндажу или окопам противника, позволив нашим бойцам сблизиться и перейти к штурму. Это локальные действия», — заявил Орлов.
Эксперт отметил, что это главное отличие новой системы от большого «Солнцепека»,
который решает боевые задачи на большей дальности, охватывая крупные территории. Кроме того, у крупной ТОС есть дополнительная бронезащита, позволяющая ей наносить удары по вражеским целям и с открытых позиций.
Отдельно Орлов отметил правильный выбор вооружения для новой роботизированной системы.
«РПО „Шмель“ — достаточно серьезное оружие. Оно вполне может поражать и легкую бронированную технику. Мы видели множество примеров, когда из этих огнеметов уничтожались боевые машины пехоты и бронетранспортеры», — заявил он.
Эксперт добавил, что против танка ручной огнемет вряд ли окажется очень эффективным, но вполне может повредить приборы, установленные на броне.
Универсальный «Курьер»
Использование роботизированного комплекса «Курьер» в качестве тяжелой огнеметной системы стало новинкой. Изначально наземных гусеничных роботов создали военные 92-го инженерного полка группировки войск «Запад».
Машины использовали для установки минных заграждений и наземных дронов-камикадзе, перевозки боеприпасов и медикаментов на передовую, а также для эвакуации раненых.
Через некоторое время на них установили ручные пулеметы РПК и автоматические гранатометы АГС -17 «Пламя». Бойцы подчеркивали, что управлять «Курьером» через пульт чрезвычайно просто — достаточно просто нажимать на кнопки, отслеживая передвижение комплекса через установленные на нем камеры или наблюдая со спутника.