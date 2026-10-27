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    Кремль рассказал о ходе гуманитарной операции в районе Алешек

    Песков: гуманитарная операция в Алешках идет по плану

    Фото: 360.ru

    Гуманитарная операция в Алешках, согласованная при посредничестве американской стороны, идет по плану, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

    «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», — отметил пресс-секретарь президента.

    В 04:00 по московскому времени 27 октября стартовал «режим тишины» в районе города Алешки Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны.

    С российской стороны гуманитарную операцию курирует уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она провела онлайн-переговоры с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

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