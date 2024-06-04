Кремль объяснил отказ стран от саммита в Швейцарии

Песков: отказавшиеся ехать на саммит по Украине страны не хотят тратить время

Многие страны не захотели тратить время на саммит по Украине в Швейцарии, потому что без участия России он не имеет смысла. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщил «Интерфакс» .

«Обсуждать Украину без участия России — это абсурдное целеполагание, и очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат. Поэтому очень многие страны не хотят тратить время впустую», — сказал он.

Песков назвал понятной и обоснованной позицию государств, которые отклонили приглашение и решили не отправлять свои делегации в Швейцарию. Он заявил, что встреча бесцельна. На вопрос о планах Саудовской Аравии посетить мероприятие пресс-секретарь ответил, что это суверенное дело страны.

От участия в саммите отказались страны СНГ и Китай. Последний заявил, что повестка встречи сильно отличалась от ожиданий мирового сообщества.