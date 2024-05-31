Китай объяснил отказ участвовать в украинском саммите в Швейцарии

МИД КНР: план саммита по Украине в Швейцарии расходится с позицией Китая

Китай продолжит добиваться мирного решения конфликта на Украине, но не примет участия в июньском саммите в Швейцарии. В его повестку не включили продвигаемые китайскими властями принципы урегулирования, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин.

«Между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества по-прежнему существует явный разрыв. Китаю трудно участвовать в этой встрече», — сказала она.

Мао Нин сообщила, что китайская сторона уведомила организаторов о своей позиции. По ее мнению, необходима мирная конференция, которую признают обе стороны — Россия и Украина. Представитель МИДа заверила, что Китай продолжит сотрудничать с международным сообществом и настаивать на проведении переговоров.

Саммит в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня. Агентство Reuters сообщило, что Китай отказался в нем участвовать из-за нежелания организаторов пригласить делегацию России.