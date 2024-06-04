Галузин: Зеленский умолял лидеров СНГ приехать в Швейцарию на саммит

Президенты стран, входящих в Содружество независимых государств, отказались от участия в саммите в Швейцарии, несмотря на личные просьбы президента Украины Владимира Зеленского и западных политиков. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что страны СНГ прекрасно понимают, что истинная цель предстоящего мероприятия заключается в создании антироссийской коалиции и видимости глобальной поддержки «формулы мира», разработанной президентом Украины.

«Задействовали „тяжелую артиллерию“: Зеленский со своими западными друзьями принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой сходке. Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — заявил Галузин.

Дипломат добавил, что большинство государств мира осознали, что саммит в Швейцарии не приведет к политическому урегулированию продолжающегося украинского конфликта. Поэтому встреча заранее обречена на провал.

Саммит по урегулированию военного конфликта на Украине состоится на швейцарском курорте Бюргеншток с 15 по 16 июня. По итогам встречи участники должны разработать дорожную карту по дипломатическому урегулированию боевых действий.

Парламент Швейцарии заявил, что свое участие в предстоящей встрече подтвердили более 80 стран из 160 приглашенных. Основная доля пришлась на государства Евросоюза.

США отправят в Швейцарию вице-президента Камалу Харрис и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Президент США Джо Байден на саммит не приедет. По данным СМИ, на эти дни у него запланированы предвыборные мероприятия.