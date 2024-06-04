Экс-генсек ОБСЕ предостерег участников саммита в Швейцарии от антироссийского курса

Июньский саммит по Украине в Швейцарии нельзя превращать в антироссийское мероприятие. Об этом РИА «Новости» заявил бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

Он назвал изданию три цели конференции. По его мнению, участникам следует создать платформу для представления всех мирных планов «в открытом контексте». В качестве второй цели эксперт назвал обсуждение гуманитарных вопросов, продовольственной и ядерной безопасности.

«Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг. Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе», — подчеркнул аналитик.

Гремингер добавил, что он не может пока дать комментарий по уровню представительства стран, так как в этом вопросе еще все может измениться

Ранее Венгрия отказалась подтверждать свое участие в конференции. Незадолго до этого Саудовская Аравия решила не отправлять на мероприятие свою делегацию.