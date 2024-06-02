Саудовская Аравия отказалась от участия в мирной конференции по Украине

Саудовская Аравия решила не участвовать в мирной конференции по урегулировании украинского конфликта, которая состоится в Швейцарии. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что решение связано с отказом организаторов приглашать Россию. Официально информация пока не подтверждалась и не комментировалась.

Мирный саммит состоится состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. На него позвали более 160 делегаций. В Кремле уверены, что конференция «не настроена на результат» и будет бессмысленна без участия России. В Китае также подчеркивали, что конференция на что-то повлияет, только если ее признают обе стороны конфликта.