МККК готов посетить Курскую область, но с гарантиями с обеих сторон

Международный комитет Красного Креста готов посетить территории Курской области, пострадавшие от боевых действий, но только при условии гарантий безопасности со стороны России и Украины. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель организации Галина Балзамова.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что <…> обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — сказала она.

Балзамова добавила, что организация добивается от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации

Ранее украинская сторона «пригласила» представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области. В Кремле это предложение расценили как провокацию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в том числе не получал обращения жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора.

Ранее Красный Крест получил обращения семей, чьи родные пропали в зоне СВО из 47 стран. Данные регистрировали через запросы на поиск очно или онлайн и проверяли. Кроме того, сотрудники МККК посетили более 3000 военнопленных в России и на Украине.