В Кремле заявили, что не получали обращений от жителей Суджи

В Кремле не получали обращения жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привел «Коммерсант» .

«Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. Как оно направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали на этот счет», — заявил он.

Ранее жители Суджанского района составили обращение к МККК, Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, а также российскому и украинскому омбудсменам. В нем они призвали открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, оказавшихся на оккупированных территориях, и сделать это до того, как российские войска начнут наступать на Суджу. По их мнению, ВСУ могут начать обороняться в городе, и тогда шансов выжить у гражданских почти не будет.

Утром командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные зачистили Борки и теперь закрепляются в них.