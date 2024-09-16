Песков: Кремль надеется на трезвую оценку заявления Украины про МККК под Курском

Слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, — провокация. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — подчеркнул он.

Речь идет о призыве Украины посетить занятые ВСУ территории Курской области.

Украинские военные напали на Курскую область 6 августа. Вторжение якобы организовали с целью «не допустить российское наступление» с этой территории, заявил главком ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN.

Ранее ВС России освободили два населенных пункта под Курском. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины. Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинские солдаты давно потеряли человеческий облик. В Курской области они издевались над жителями, похищали их и убивали.