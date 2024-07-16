Сотрудники МККК посетили более 3000 военнопленных в России и на Украине

Сотрудники Международного комитета Красного Креста смогли посетить 3100 военнопленных в России и на Украине. Данные об этом опубликовала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации МККК в России и Республике Белоруссия Борисом Мишелем.

По его словам, посещения сотрудниками комитета военнопленных и их родственников очень важны, поскольку они ждут новостей о своих родных.

На последней встрече омбудсмена с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России подняли вопрос о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными.