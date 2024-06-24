«Корректировки возможны». Как скажутся теракты в Крыму и Дагестане на турпоток

Эксперт Голов: при отказе от путевок в Дагестан и Крым деньги вряд ли вернут

Дагестан, как и Крым, стал популярным местом летнего отдыха среди россиян. Однако после терактов, которые прошли там накануне, путешественники вероятнее всего начнут сдавать путевки. Это вполне возможно, однако деньги за несостоявшийся тур людям вряд ли вернут в полном объеме, предположил в беседе с 360.ru президент Союза турагентств Сергей Голов.

Крым нередко подвергается атакам со стороны ВСУ. Удар американскими ракетами по Севастополю в большой православный праздник Голов назвал провокацией. Также, по его мнению, теракт в Дагестане в один день с атакой на полуостров не является случайностью. Все эти события, скорее всего, негативно скажутся на внутреннем туризме, заметил эксперт.

«Естественно, это имеет отрицательный эффект [в сфере туризма]. <…> Тут нужно надеяться на то, что мы справимся. Самое главное — не поддаваться панике. Это единственное, чего добиваются те, кто делает эти гадости. Какие-то корректировки возможны у людей в планах на отдых, но не более того», — высказался он.

По его словам, вопрос с возвратом путевок во многом зависит от самих туроператоров и перевозчиков.

«Я боюсь, что вернуть все деньги сразу не получится. <…> Это ситуационная история, которая не регламентируется законодательством, ни действующими поправками. <…> Люди должны это понимать. Возврат денежных средств возможен в каком-то ограниченном количестве», — добавил Голов.

Накануне украинские боевики атаковали Крым пятью ракетами ATACMS. Одна из них упала на пляж в Севастополе. Четыре мирных жителя погибли, еще 151 пострадал.

В этот же день произошло вооруженное нападение на православные храмы, пост ДПС и синагогу в Дербенте и Махачкале. По данным следствия, погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских.