При терактах в Дагестане погибли 19 человек
СКР: при терактах в Махачкале и Дербенте погибли 15 полицейских и 4 гражданских
После нападений в Дагестане возбудили уголовное дело о терроризме, незаконном хранении и хищении оружия. В ходе стрельбы погибли 19 человек, в том числе четверо гражданских, сообщил Следком.
«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник», — заявила пресс-служба.
Пятерых преступников ликвидировали, их личности установили. Действия злоумышленников квалифицировали по части третьей статьи 205 УК России Террористический акт», части четвертой статьи 222 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и части четвертой статьи 226 УК России «Хищение огнестрельного оружия».
Следком показал работу следователей-криминалистов на местах происшествия. Специалисты осмотрели сожженные машины и храмы, в которых случилась стрельба.
Нападение произошло 23 июня. Кроме культовых сооружений вооруженные люди открыли огонь по посту ДПС. Контртеррористическую операцию завершили к утру следующего дня.