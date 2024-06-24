Спасший 300 человек в Севастополе водитель: после ЧП действовал по ситуации

Водитель автобуса Александр спас около 300 человек с пляжа в Учкуевке после ракетного удара ВСУ. Получив указание забрать максимум людей, он совершил три рейса туда и обратно. Слова мужчины привели «Известия».

Он сообщил, что работал на маршруте № 50 и услышал взрывы по пути к Учкуевке.

«Приехал вниз, начали выбегать оттуда люди — с круглыми глазами, напуганные. Большинство — дети. Начал их вывозить. Действовал по обстановке. В первый раз — сам, однозначно, мое решение, повывозил кого смог», — добавил водитель.

После первого выезда с пляжа вместе с отдыхающими Александр позвонил начальнику и объяснил ситуацию. Тот посоветовал, что делать дальше. После этого водитель совершил еще пару рейсов — естественно, бесплатно. Счел, что деньги брать в такой ситуации «глупо», начальство с этим согласилось.

Ничего героического в своем поступке Александр не видит. Скромно отметил, что в текущей обстановке, когда «бывает, стреляют», стоит готовиться ко всему.

В результате удара ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, по последним данным, погибло четыре человека, пострадал еще 151. Четыре из пяти ракет удалось сбить, однако одна упала на пляж.