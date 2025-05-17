Китай отметил отсутствие рукопожатий на переговорах в Стамбуле

Китайские СМИ, анализируя результаты переговоров России и Украины в Стамбуле, отметили значительные расхождения в оценках итогов встречи со стороны Москвы и Киева. Кроме того, они обратили внимание на напряженную атмосферу, которая началась без рукопожатий и потребовала использования переводчика для общения, об этом сообщило РИА «Новости» .

Центральное телевидение Китая сообщило, что Россия и Украина впервые за три года провели двухчасовые прямые переговоры. Итоги встречи стороны оценили по-разному.

«Обе стороны в принципе согласились снова провести переговоры. Однако, судя по заявлениям, сделанным после встречи, у обеих сторон по-прежнему есть огромные разногласия по основным вопросам», — указал телеканал.

В эфире телеканала было отмечено, что украинская сторона считает переговоры в Стамбуле совершенно бесполезными, в то время как российская сторона охарактеризовала их как удовлетворительные и выразила намерение продолжить взаимодействие.

Газета Huanqiu Shibao написала, что до начала переговоров внешний мир не ожидал значительного прорыва, но многие СМИ отметили, что сами переговоры стали позитивным сигналом.

Издание The Paper обратило внимание, что перед началом переговоров представители России и Украины не обменялись рукопожатием, а украинская делегация использовала переводчика для общения с российской.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если делегации стран достигнут определенных договоренностей. Также готовность провести переговоры с Путиным подтвердил президент США Дональд Трамп.