Для кого спектакль? Украинская делегация на переговорах внезапно «забыла» русский язык

Во время переговоров в Стамбуле украинская делегация внезапно «забыла» русский язык. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале задался вопросом, для кого нужен этот спектакль.

«Во время переговоров украинской „делегации“ внезапно понадобился переводчик. Все дружно „забыли“ русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды», — отметил парламентарий.

Дмитрук добавил, что выступая перед прессой украинские переговорщики говорили на английском языке. Депутат задался вопросом, для кого украинская делегация устроила этот спектакль. Он предположил, что для «важных» людей, для которых английский язык — родной.

Российские и украинские дипломаты использовали на переговорах в Стамбуле русский язык, заявил источник RT. У делегации был переводчик, но разговор шел на русском, без его участия.