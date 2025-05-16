«Мы встретимся». Трамп подтвердил намерение провести переговоры с Путиным
Трамп заявил о желании встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы должны встретиться, и мы встретимся», — подчеркнул Трамп.
Он не исключил, что благодаря беседе с президентом России сможет продвинуться в урегулировании украинского конфликта.
По информации газеты New York Post, незадолго до этого глава государства на пресс-конференции в Абу-Даби рассказал, что проведет переговоры с Путиным, когда это станет возможно.
«Как только мы сможем это организовать», — отметил американский лидер.
Он выразил надежду, что российский лидер проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции.