Песков допустил встречу Путина и Зеленского при достижении договоренностей

Президент Владимир Путин может встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если делегации стран достигнут определенных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Пресс-секретарь Путина рассказал, что получил много вопросов, касающихся возможной встречи двух лидеров. Он не исключил, что переговоры Путина и Зеленского могут состояться, но это произойдет только после заключения договоренностей между сторонами.

«Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — отметил Песков.

Представители России и Украины провели 16 мая переговоры в Стамбуле. Делегации согласились с необходимостью разработать подробные предложения по прекращению огня.

Ранее о возможной встрече с Путиным заявил американский лидер Дональд Трамп. Он подтвердил свое намерение провести переговоры, чтобы продвинуться в урегулировании конфликта на Украине.