Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле

Мединский: Россию удовлетворили результаты переговоров с Украиной в Стамбуле

Переговоры с украинской делегацией в Стамбуле завершились, и российская сторона считает удовлетворительными результаты встречи. Об этом на пресс-конференции заявил помощник президента Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости» .

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — подчеркнул он.

Встреча дипломатов продлилась почти два часа. По словам Мединского, Россия рассчитывает на второй раунд переговоров.

Участники встречи договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000», а также представить подробные предложения по прекращению огня. Мединский также добавил, что Россия приняла к сведению просьбу Украины о встрече глав государств.