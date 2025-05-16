Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле

Переговоры с украинской делегацией в Стамбуле завершились, и российская сторона считает удовлетворительными результаты встречи. Об этом на пресс-конференции заявил помощник президента Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости».
«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — подчеркнул он.
Встреча дипломатов продлилась почти два часа. По словам Мединского, Россия рассчитывает на второй раунд переговоров.
Участники встречи договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000», а также представить подробные предложения по прекращению огня. Мединский также добавил, что Россия приняла к сведению просьбу Украины о встрече глав государств.
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