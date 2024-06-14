Зампред Совбеза Медведев: теперь Зеленский никто, и звать его никак

Президент Украины Владимир Зеленский — киевский паяц, а любой боец ВСУ совершает уголовное преступление, исполняя приказы лиц, назначенных главой государства после истечения срока его президентских полномочий. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев .

Он обратил внимание на некоторые моменты выступления президента Владимира Путина на коллегии МИД. Медведев подчеркнул, что Россия много раз предлагала США, Европе и НАТО решить украинский кризис задолго до наступления критической точки. Он также напомнил о Минских соглашениях, которые «превратились в отвратный фальсификат, сваренный лишь для вооружения киевских властей».

Отказ от договоренностей в Стамбуле со стороны Украины зампред Совбеза назвал результатом хамского давления отдельных американских и британских чиновников, а также «животной трусости правящей украинской клики».

По его словам, события идут катастрофическим путем для киевского режима. А мероприятия по Украине в Швейцарии он назвал «саммитом обреченных», который завершится полным фиаско.

За Зеленским нет никакой власти, так как срок его легитимной власти истек. А те, кого он назначил после завершения полномочий, не вправе принимать решения.

«Поэтому любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда исполняет неправомерные указания должностных лиц, назначенных незаконной властью», — резюмировал Медведев.

Он добавил, что после слов Путина Зеленский «никто, и звать его никак». Зампред Совбеза назвал украинского политика узурпатором, захватившим власть в стране.