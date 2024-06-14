«Киевский паяц». Медведев резко высказался о Зеленском после выступления Путина
Зампред Совбеза Медведев: теперь Зеленский никто, и звать его никак
Президент Украины Владимир Зеленский — киевский паяц, а любой боец ВСУ совершает уголовное преступление, исполняя приказы лиц, назначенных главой государства после истечения срока его президентских полномочий. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он обратил внимание на некоторые моменты выступления президента Владимира Путина на коллегии МИД. Медведев подчеркнул, что Россия много раз предлагала США, Европе и НАТО решить украинский кризис задолго до наступления критической точки. Он также напомнил о Минских соглашениях, которые «превратились в отвратный фальсификат, сваренный лишь для вооружения киевских властей».
Отказ от договоренностей в Стамбуле со стороны Украины зампред Совбеза назвал результатом хамского давления отдельных американских и британских чиновников, а также «животной трусости правящей украинской клики».
По его словам, события идут катастрофическим путем для киевского режима. А мероприятия по Украине в Швейцарии он назвал «саммитом обреченных», который завершится полным фиаско.
За Зеленским нет никакой власти, так как срок его легитимной власти истек. А те, кого он назначил после завершения полномочий, не вправе принимать решения.
«Поэтому любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда исполняет неправомерные указания должностных лиц, назначенных незаконной властью», — резюмировал Медведев.
Он добавил, что после слов Путина Зеленский «никто, и звать его никак». Зампред Совбеза назвал украинского политика узурпатором, захватившим власть в стране.